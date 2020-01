Sinisa Mihajlovic: come sta oggi Sinisa Mihajlovic, le sue condizioni, figli, età, altezza di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è un allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, in precedenza jugoslavo, di ruolo centrocampista o difensore, tecnico del Bologna. E’ ospite sabato 18 gennaio di Verissimo.

Il 13 luglio 2019 ha annunciato in conferenza stampa di aver contratto una forma acuta di leucemia mieloide, per la quale ha previamente deciso di sottoporsi a cure immediate.

Sinisa Mihajlovic: come sta oggi, le condizioni dopo la malattia

Le condizioni attuali l’allenatore le ha rivelate durante la trasmissione Verissimo: “La battaglia contro la leucemia? Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa” ha detto alla conduttrice Silvia Toffanin.

Mihajlovic sta a poco a poco tornando alla vita normale, e ha rivelato di aver ripreso anche gli allenamenti: “Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato”. Il peggio dunque sembra essere passato per il guerriero serbo che ha dovuto affrontare momenti terribili: “Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo. Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato”.

Sinisa Mihajlovic: figli

Ha sei figli. Con l’attuale moglie Arianna Rapaccioni ha ben 5 figli. La primogenita, Viktorija Mihajlovic, è considerata erede prima della sua bellezza. Sono nati poi Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Nel 1993 aveva già avuto un altro figlio, riconosciuto sin dall’inizio ma incontrato solo nel 2004 a causa della fine della relazione con la madre, avvenuta prima della sua nascita.

La favola d’amore di Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic è nata nel 1995, coronata dal matrimonio (con rito ortodosso) del 2005. C Il primo incontro dei coniugi Mihajlovic? È avvenuto grazie alla Samp! Dopo una partita del serbo all’Olimpico, la vide per la prima volta in un ristorante del Gianicolo e…fu subito amore.

Sinisa Mihajlovic: età, altezza

E’ nato a Vukovar in Serbia 20 febbraio 1969. Ha 50 anni. Altezza: 183 cm. Peso: 78 kg. Segno zodiacale: Pesci. Qui il suo profilo Instagram.