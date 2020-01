Chi è Milena Miconi? Età, altezza, peso, figli, marito di Milena Miconi, carriera e social Milena Miconi

Chi è Milena Miconi, ex soubrette del Bagaglino. Scopriamo alcune curiosità su di lei. Quanti anni ha? Quanto pesa? E quanto è alta? Chi è il marito? Ha figli? Approfondiamo il profilo della show girl.

Milena Miconi: età e vita privata

Milena Miconi nasce a Roma il 15 dicembre 1971, ha dunque 48 anni. Alta 1.74 metri e pesa circa 53 kg, cresce alla Casilina con papà Osvaldo (tappezziere), mamma Maria Grazia (casalinga) ed il fratello Marco. È diplomata in ragioneria.

Dopo aver studiato recitazione, nei primi anni novanta inizia la sua carriera come attrice di fotoromanzi e come modella, e diventa testimonial dell’organizzazione Parent Project.

Esordio e carriera

Milena Miconi, esordisce in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano. Nel 1985 recita in Se ne cadette o’ Teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini.

Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film: Finalmente soli, diretto da Umberto Marino, in una parte minore, e Fuochi d’artificio, per la regia di Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Virginia.

È poi la volta della televisione, con la partecipazione a una puntata de Un posto al sole , nel ruolo di una ladra d’auto. Segue nel 1998 la serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi e Anni ’50, per la regia di Carlo Vanzina nel ruolo di Nadia.

Ritorna in teatro con Il giorno della civetta di Fabrizio Catalano, recita nella commedia I tre moschettieri, per la regia di Pino Ammendola e Nicola Pistoia e debutta al Salone Margherita di Roma con lo spettacolo di Castellacci & Pingitore dal titolo Bufffoni e Piacioni.

Poi è ancora in televisione, tra il 1999 ed il 2000 con la partecipazione all’episodio di Don Matteo intitolato Il fuoco della passione diretto da Enrico Oldoini, poi all’episodio di Tequila & Bonetti intitolato Crimini d’estate, nel ruolo di Luisa.

Milena Miconi: il successo

Il successo di Milena Miconi, arriva nel 2000 quando debutta su Canale 5 con il Bagaglino. Qui interpreta la “primadonna” nel varietà BuFFFoni con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello.

Partecipa poi alla 40esima edizione del Festival di Sanremo, che conduce insieme a Daniele Piombi. Recita quindi nelle serie Carabinieri 2-3, per la regia di Raffaele Mertes nel ruolo del magistrato Claudia Morresi. Ritorna poi nel cast della quarta stagione di Don Matteo con Terence Hill, Nino Frassica e Flavio Insinna, in cui interpreta il sindaco di Gubbio.

Nel 2005 Milena Miconi partecipa a tre fiction televisive: Edda, regia di Giorgio Capitani nel ruolo di Nora Pessine, San Pietro, regia di Giulio Base, nel ruolo di Maddalena e Una famiglia in giallo, regia di Alberto Simone, nel ruolo del vicequestore Emma Caponero. Ritorna poi nella serie televisiva Don Matteo 5, sempre nei panni del sindaco di Gubbio.

Nel 2007 in teatro recita accanto a Enrico Beruschi nel musical Gli uomini preferiscono le bionde. Appare ancora in televisione in Gente di mare 2, per la regia di Giorgio Serafini.

Si dedica ancora al cinema e partecipa al film Il sottile fascino del peccato, per la regia di Franco Salvia, nel ruolo di Rachele, direttrice d’albergo, ed al corto Divino di Giovanni Bufalini nel ruolo di Donna. La carriera prosegue in televisione con Il delitto di Via Poma, regia di Roberto Faenza, nel ruolo di una giornalista. La Miconi prende poi parte al film Sarò sempre tuo padre, regia di Lodovico Gasparini nel ruolo di Carlotta, Miss Wolf and the Lamb, regia di Roberto Leoni, La vita che corre, regia di Fabrizio Costa nel ruolo di Elena e Rex.

Marito, figli e social

Dopo un matrimonio fallito, Milena Miconi si è fidanzata con Mauro Graiani, regista di nove anni più grande di lei. La coppia ha due figlie: Sofia nata nel 2003 ed Agnese nata nel 2010. Dopo diciotto anni di fidanzamento, i due diventano marito e moglie nel 2019. Testimone di nozze della sposa è la soubrette Matilde Brandi.

Milena Miconi è molto attiva sui social. Difatti il suo profilo Instagram che conta ben 51,4 mila followers è molto seguito. Qui la soubrette posta foto di sè e della sua famiglia che ricevono tantissimi like e commenti.