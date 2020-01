Foto e video hot con l’alunno poi lo invita a casa per una “cosa a 3” con la collega

Avebbe fatto sesso con un alunno insieme ad una ex collega approfittando l’assenza del marito. Per questo motivo gli agenti di polizia hanno arrestato, con l’accusa di violenza sessuale, Joyce Churchwell, insegnante di educazione fisica di 40 anni. La donna avrebbe proposto all’alunno un rapporto sessuale a 3 insieme ad una ex collega.

Sesso a 3 con alunno e collega

L’insegnate ha adescato il giovane su Facebook. Il tutto è iniziato con uno scambio di foto e video hot su Snapchat, poi la proposta indecente. La professoressa lo avrebbe poi invitato a casa e li si sarebbe consumato il rapporto sessuale. La questione è arrivata all’attenzione della polizia lo scorso mese di dicembre, quando l’amministrazione della scuola ha ricevuto una soffiata. Interrogato dagli agenti, lo studente ha ammesso di essere andato a casa di Churchwell e di aver fatto sesso con le due donne.

Mentre l’altra professoressa protagonista della vicenda non è stata accusata, Churchwell ha ottenuto un congedo dalla scuola, stando ad una dichiarazione della Berryhill Public Schools e resta attualmente in custodia con una cauzione fissata a cinquemila dollari.