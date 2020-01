Selen, chi è Luce Caponegro: biografia di Selen, film di Selen ed età di Selen ex pornostar

Chi è Selen? Uno dei simboli erotici dell’Italia anni ’90 è un ex attrice di film a luci rosse. Luce Caponegro (questo il suo vero nome) è ancora nel cuore di molti telespettatori nonostante non reciti da più di dieci anni.

Chi è Selen, biografia ed età

Nata a Roma il 17 dicembre 1966, Luce Caponegro ha attualmente 53 anni (ne compirà 54 a fine anno). E’ nata in una famiglia ricca, il padre è un industriale petrolifero. Trasferitasi a Ravenna in gioventù, comincia a esibirsi in diversi locali e night club finché non partecipa a 26 anni al primo film a luci rosse diretto da Eugenio De Lorenzi e intitolato “Orgia di Compleanno”.

Il successo arriva tra il 1993 e il 1994. Dopo un intervento chirurgico di mastoplastica, nel 1993 Alex Perry le offre di partecipare al film “Signore scandalose di provincia”. La ragazza decide di intraprendere così la sua carriera di porno-attrice; concepisce il sesso come una forma di ribellione e prosegue la sua attività nonostante la disapprovazione della famiglia.

Al massimo della sua popolarità è indicata come la pornostar preferita d’Italia. Nel 1994 nasce Selen (editrice 3ntini), rivista mensile di cultura erotica e fumetti, a cui collabora. In questi anni conduce nuda alcuni programmi notturni dell’emittente Rete Mia. Nella metà degli anni novanta incide alcuni singoli dance, tra cui Lady of The Night e It’s Raining Again.

Il ritiro dal mondo del porno: la vita come mamma e dj

La svolta della sua vita arriva nel 1999, quando decide di ritirarsi dal mondo della cinematografia a luci rosse. Il suo ultimo film è “Millenium”. Da quel momento in poi si darà alla televisione e parteciperà come ospite in programmi di varietà e di intrattenimento, quali Maurizio Costanzo Show, Unomattina, Domenica in, I fatti vostri, Ciro, il figlio di Target, Omnibus. In questa fase della sua vita si dedica molto alla famiglia. Nel 2006 diventa infattimadre per la seconda volta e torna a vivere a Ravenna. Si ritira temporaneamente dalle scene. Nel 2010 torna nelle vesti di DJ nelle discoteche più importanti della riviera adriatica con l’appellativo “DJ Selen”.

Vita privata: marito e figli di Selen

Selen è stata sposata con Fabio Albonetti, con cui ha avuto un figlio. Con l’ex calciatore Nicola Zanone ha avuto un secondo figlio. Il 7 luglio 2012 si è sposata con Antonino Putortì, con il quale lavora presso il loro centro di benessere olistico chiamato Luce, che si ispira al suo nome di battesimo I due divorziano nel 2015 subito dopo l’approvazione della legge sul “divorzio breve”. In tutto, Selen ha avuto due matrimoni e tre fidanzati. Con i primi due ha avuto un figlio.

Curiosità: “Rocco Siffredi è violento”

Hanno fatto scalpore nel tempo le sue dichiarazioni pubbliche. In un’intervista, rilasciata al Corriere della Sera nel 2017, parlando del suo passato nel mondo della pornografia ha dichiarato: «Scanzonato all’inizio, tutti giovani con gli ormoni a mille. Si è rivelato un mondo dark, scuro, quasi gotico. Era brutto vedere le ragazze dell’Est costrette al sesso estremo sei ore di seguito per un capriccio del regista, con una scena guadagnavano la paga di un anno a Budapest. Lo squallore, la droga… Ma circola anche nella tv dove c’è più ipocrisia che nell’hard. Ho fatto tutto alla luce del sole. Avevo un contratto capestro, gli ultimi tempi sono stati una tortura, la trasgressione era diventata un lavoro odioso. Ho dovuto fare film quando volevo smettere, cercando di costruire ciò che ho sempre desiderato, una famiglia. Rocco Siffredi? Era violento. Ho avuto un flirt con un attore porno turco, bellissimo».

Filmografia di Selen

Selen ha recitato in film diretti da celebri registi porno italiani come Alex Perry (Signore scandalose di provincia, Divisione di colpi, Tabatha and Her Friends), Mario Salieri (Dracula, Sceneggiata napoletana, Concetta Licata), Silvio Bandinelli (Rosso e nero, Cuore di pietra) e Joe D’Amato (Selvaggia, Selen Sahara, Selen regina degli elefanti). Occasionalmente si è occupata lei stessa della regia di altri film di cui era protagonista. Nel corso della sua carriera, ha sottoscritto un contratto con clausole molto stringenti, in cui escludeva di fare sesso con neri, transessuali e animali. A un certo punto della sua produzione, ha abbandonato anche il sesso anale.