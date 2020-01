Mechanic: Resurrection stasera in tv su Italia 1: trama, cast e curiosità

Questa sera in tv su Italia 1 alle ore 21.20 andrà in onda il film. Mechanic: Resurrection. Si tratta del sequel del film del 2011 Professione assassino.Mechanic: Resurrection è un film del 2016 diretto da Dennis Gansel e interpretato da Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones e Michelle Yeoh.

Mechanic: Resurrection, la trama

Arthur Bishop, il più pericoloso assassino del mondo, deve tornare all’opera dopo aver deciso di lasciarsi il proprio passato alle spalle, quando la ragazza viene rapita da un criminale dedito al traffico di persone e di armi.

Vivendo sotto una nuova identità segreta, il sicario dell’élite ormai in pensione, Arthur Bishop, ha trovato rifugio nel caos di Rio de Janeiro. Tuttavia – sotto la seria minaccia di essere esposto dalla sua arcinemica, Riah Crain – Bishop non avrà altra scelta se non quella di concordare nell’esecuzione di tre impossibili missioni suicide attraverso i quattro angoli della terra, per liberarsi definitivamente.

Mechanic: Resurrection, il cast

Jason Statham: Arthur Bishop

Jessica Alba: Gina Thorne

Tommy Lee Jones: Max Adams

Michelle Yeoh: Mei

Sam Hazeldine: Ryan Crain

John Cenatiempo: Jeremy

Mechanic: Resurrection, curiosità

Il film funge da sequel di Professione assassino, arrivato al cinema nel 2011, che fu un vero successo al box office tanto da pensare a un seguito. Infatti, è il film con protagonista Jason Statham che ha avuto maggiore successo sul grande schermo, in termini di incassi.

Dick Shepherd ha dato in prestito la moto Triumph Bonneville T120 TT del 1966 che Jason ha usato nel film: per questo gentile prestito, l’attore lo ba ringraziato sul suo profilo Facebook.

Jessica Alba e Sam Hazeldine si sono allenati duramente prima di prender parte al film. L’attrice è stata considerata una grand stunt-man da Vic Armstrong.