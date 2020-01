Bimbo di 3 anni muore per un tumore: “Per i medici era febbre”

I dottori erano convinti fosse solo febbre, ma il bambino in realtà aveva un tumore. E’ la storia di Romeo Teixera, bimbo di Leamington, nel Regno Unito morto lo scorso 30 dicembre.

Cinque attacchi epilettici in un solo mese, il gennaio del 2019, eppure solo cinque mesi più tardi i medici sono riusciti a diagnosticargli la terribile malattia di cui era affetto, un cancro al cervello.

I fatti sono riportati dal Mirror. Il padre e la madre del piccolo, che aveva solo tre anni, sostengono che la principale causa della morte del figlioletto sia stata l’errata diagnosi.

I medici, infatti, ritenevano che il piccolo avesse solo febbre alta. Romeo Teixera ha subito cinque convulsioni nel gennaio 2019, ma non è stata diagnosticata la sua condizione fino a giugno. Dopo una coraggiosa battaglia con il cancro, Romeo è morto il 30 dicembre. Suo padre Leandro disse: “Un giorno sono tornato a casa dal lavoro e Romeo ha provato a fare un passo ed è subito caduto. A gennaio 2019, ha avuto cinque convulsioni in due ore, quindi abbiamo pensato che qualcosa non andasse”.

I genitori lo portarono in ospedale, dove venne dimesso perché i medici ritennero che non avesse niente di grave. Solo a giugno i genitori scoprirono la verità. “Aveva un tumore al cervello di 12 centimetri”, racconta straziato il padre. Romeo si sottopose alla chemio, ma purtroppo non fu abbastanza per salvargli la vita.