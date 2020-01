Eleonora Daniele a Domenica In: “Sarai la madrina di mia figlia”, la reazione di Mara Venier

“Dopo il matrimonio, la magia”, così Eleonora Daniele commenta la gravidanza e l’arrivo di Carlotta. Ospite di Domenica In, programma di Mara Venier, ha raccontato che aveva perso le speranze di diventare mamma dopo numerosi tentativi.

Eleonora Daniele a Domenica In

Poi, quel segno positivo sul test di gravidanza è arrivato inaspettatamente. La conduttrice di “Storie Italiane” ha parlato di “magia” seguita alle nozze. Eleonora Daniele si è sposata l’estate scorsa dopo 16 anni di fidanzamento.

A giugno sarà mamma di una bambina a cui darà il nome di Carlotta. Lo ha annunciato stesso lei durante la punta del suo programma, ricevendo gli auguri e le congratulazioni di molti personaggi dello spettacolo e del suo amato pubblico.

La Daniele fa sapere che anche il marito Giulio è al settimo cielo per l’arrivo di Carlotta. Infine, il colpo di scena: Eleonora chiede in diretta alla Venier di fare da madrina al battesimo di Carlotta. “Mi piacerebbe tanto che tu facessi da madrina a Carlotta, quando farà il battesimo”. Zia Mara è visibilmente colpita in positivo. “Oh mio Dio”, esclama stupita facendosi aria e prendendosi qualche secondo.“Ma me lo dici così? Sono molto felice, ma mi hai preso in contropiede”, aggiunge zia Mara.

“Sei un simbolo di successo e umanità. Io e mio marito abbiamo deciso insieme”, ha motivato la Daniele. “Mi sono commossa”, chiosa Mara che si alza, abbraccia la collega e accetta l’invito.