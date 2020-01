C’è posta per te, per due ragazzi di Qualiano c’è Johnny Depp

È la prima storia di questa edizione di C’è posta per te. E protagonista è una famiglia di Qualiano. Per loro in studio c’è il famoso attore americano Jhonny Depp.

Ad andare a C’è posta è Rosa, la mamma di Rosalba ed Emanuele. I tre hanno perso rispettivamente marito e padre nel 2019 a seguito di un incidente sul lavoro a Fiumicino. La donna vuole farsi perdonare dai figli perché in questo anno dopo la morte del marito li ha trascurati. “In questi mesi ho dato il peggio di me. Io non vi lascerò mai, siete la mia gioia, avete il meglio di vostro padre – ha scritto la donna nella lettera Letta da Maria -.

I figli non sapevano che ad attenderli dietro la busta c’era il loro idolo Jhonny Depp. “Mi ha molto emozionato la vostra storia – ha detto l’attore – Sono rimasto toccato profondamente. Siete persone coraggiose. Tutto ciò che vostro padre vi ha donato ve lo continua a dare perché è ancora qui con voi e non se ne andrà mai”. L’attore gli ha regalato una borsa di studio e un corso da barbiere.

L’uomo, 47 anni, è morto dopo essere caduto da un’altezza di 30 metri mentre verniciava un palo della luce in via dei Collettori a Fiumicino. Uno schianto tremendo, che non gli ha lasciato scampo.

https://www.google.it/amp/s/www.teleclubitalia.it/155570/operaio-cade-da-30-metri-e-muore-lutto-a-qualiano/amp/