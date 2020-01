Veronica Rubino, una Lollipop 20 anni dopo: il racconto della prima girl band italiana

Veronica Rubino, cantante delle Lollipop, ospite a Casa Chalet, il progamma prodotto da Teleclubitalia Canale98, in onda tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30 in diretta dallo Chalet del Centro di Giugliano. Nel corso dell’appuntamento Veronica si è raccontata in una intervista condotta da Carmen Cadalt in cui la cantante ha passato in rassegna le varie tappe della sua carriera: dal talent che ha visto la creazione della prima girl band italiana sino al loro scioglimento, passando per la vita privata e i progetti personali.

Era il 2001 quando “Down Down Down” scalava le classifiche vendendo in una settimana ben 40 mila copie. Marta, Dominique, Roberta e Veronica divennero in breve tempo icone pop trovandosi tra le mani notorietà e successo. Le cinque ragazze approdarono anche a SanRemo nel 2002 partecipando con il singolo Batte Forte, primo brano in italiano, gareggiando nella categoria Campioni. La canzone si classificò penultima, ma fu una esperienza estremamente formativa. Dopo due anni la band si sciolse. A questo punto le componenti del gruppo intrapresero carriere diverse. Veronica ha raccontato di come è approdata ai provini del talent grazie all’iscrizione da parte della sorella. Ci ha confidato che le suggerivano di sorridere di più e stare ben dritta sui tacchi. Un successo che ha travolto la sua vita, quella di una ragazza di 19 anni ingenua e piena di speranze. “accadde tutto all’improvviso, neppure noi capivano davvero cosa ci stesse accadendo”. Durante l’intervista Veronica ha mostrato il disco di platino guadagnato con ben 100 mila copie vendute. Un monito importante, infine , lo lancia a tutti gli artisti che intendono intraprendere la strada della musica e dello spettacolo: “restate sempre con i piedi a terra, è facile avere successo, ma tutto può svanire”. Le Lollipop oggi esistono ancora e sono un trio che sforna ancora singoli e si concede ai fan con esibizioni live.