Medicina estetica, i campi di applicazione del filler

Sentiamo spesso parlare di filler e dei suoi effetti in campo estetico. Si tratta di una sostanza già presente nell’organismo che a contatto con l’acqua si gonfia. In medicina estetica s’inietta per aumentare il volume e ritoccare inestetismi. Oggi molto utilizzato tra le donne, ma anche tra uomini. Le labbra sono quelle che maggiormente vengono ritoccate per donare più volume rendendole più armoniose. Gli ambiti di applicazione ne sono diversi. Scopriamo qualcosa in più nella nostra rubrica.