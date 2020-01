Eleonora Daniele in attesa, età e marito della conduttrice tv Eleonora Daniele incinta

Lo ha annunciato in diretta: Eleonora Daniele è in attesa. Durante il programma di Storie Italiane la conduttrice di Rai 1 ha dato la «buona notizia» inaspettata.

Eleonora Daniele in attesa

Dopo il matrimonio con Giulio Tassoni lo scorso settembre, la Daniele non ha nascosto il desiderio di diventare mamma ed è da settimane che sul web il gossip su una sua gravidanza si rincorre. Oggi ha annunciato al pubblico: “È vero, sono incinta. Aspetto una bambina, si chiamerà Carlotta”. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico in studio, che si è alzato in piedi per una standing ovation alla futura mamma che l’ha abituato a non raccontare troppo di sè.

Solo una settimana fa aveva dato una piccola anticipazione social: “Ultimo giorno dell’anno. Fra un po’ arriva il 2020, pronti per nuove emozioni”, aveva scritto. E con il senno di poi è facile leggere tra le righe l’allusione alla gravidanza. L’ufficialità è arrivata al termine della puntata.

Nonostante l’innata discrezione, i fan di Eleonora Daniele e Storie Italiane qualcosa avevano intuito osservando attentamente l’abbigliamento della conduttrice, che ha cominciato a vestire forme più morbide. Ma non c’è da temere per quanti pensano che la gravidanza la possa tenere lontana dalla tv. In una recente intervista a DiPiù Tv la Daniele ha dichiarato: «Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perché oggi le donne incinte sono molto tutelate».

Eleonora Daniele età

Eleonora Daniele è nata il 20 agosto del 1976 a Padova. Ha 43 anni. Dopo la laurea in scienze della comunicazione inizia il suo percorso nel mondo del giornalismo. La sua prima esperienza televisiva arriva nel 2001 nel corpo di ballo del programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Il successo e la svolta della sua carriera arriva quando entra nel cast del Grande Fratello. Con la partecipazione al reality più longevo della televisione ottiene una grande notorietà.

A tre anni di distanza da quell’esperienza arriva la consacrazione come conduttrice. Viene scelta, infatti, per presentare Unomattina. Da settembre 2013 conduce Storie vere, segmento di Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. A partire dal 2017 un nuovo cambio di programma, anche in questo caso abbastanza fortunato. Sempre su Rai 1, dal lunedì al venerdì, conduce Storie Italiane, un programma di approfondimento e di attualità che è amatissimo e seguitissimo.

Eleonora Daniele marito

La conduttrice è sposata con Giulio Tassoni, un giovane imprenditore del tutto assente sui social. Giulio è un discendente dello scrittore Alessandro Tassoni (la cui opera più famosa è La secchia rapita). Dall’autore modenese del ‘600 l’imprenditore ha anche ereditato il titolo nobiliare dei conti Tassoni di Niviano. Lavora e dirige una delle più antiche farmacie d’Italia.

Eleonora e Giulio si incontrarono durante una serata al Piper nel 2002 e sembra che lei ne rimase folgorata. La conduttrice di Storie italiane dovette però darsi molto da fare per suscitare lo stesso sentimento in Giulio. Nonostante fosse inizialmente restio, l’imprenditore romano non ha saputo resistere a lungo al fascino biondo di Eleonora.