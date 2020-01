Concorsi 2020, tutti i bandi attivi a Gennaio

Il 2020 sarà un anno ricco di concorsi e bandi pubblici. Ecco tutti quelli in uscita a quelli già usciti e con le iscrizioni in scadenza.

Concorso Esercito

Il bando dell’esercito pubblicato a novembre è ancora aperto e prevede il reclutamento in quattro scaglioni da giugno 2020 a marzo 2021.

Si possono candidare tutti coloro in possesso della licenza di scuola media, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e nati dal 1995 al 2002. La domanda va inviata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per coloro che sono nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002 e ancora dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020 e dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020 a seconda della data di nascita.

Scade invece il 31 gennaio il concorso indetto dal Ministero della Difesa per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate. In ballo ci sono 397 posti tra Aeronautica, Marina, Esercito, Arma dei Carabinieri. Per partecipare è necessario aver compiuto al max 22 anni di età, avere un diploma ed essere in possesso dei requisiti classici validi per i concorsi come non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, cittadinanza italiana etc.

Concorsi dirigenti autorità di regolazione dei trasporti, Inps e Agenzia delle Entrate

L’autorità di regolazione dei trasporti ha indetto 4 bandi per assunzioni a tempo indeterminato di 12 funzionari, 1 dirigente e 2 vice-assistenti. Si attendono anche i bandi di concorso dell’Inps per 1.869 posti mentre l’Agenzia delle Entrate assumerà 2300 persone oltre a 300 dirigenti.

Concorso scuola

Scade domani 8 gennaio la domanda per il concorso scuola del personale Ata per 11.263 dipendenti a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario possedere almeno 10 anni di esperienza nei servizi ausiliari. Entro febbraio 2020, invece, sarà pubblicata il concorso per 48mila insegnanti di scuole medie e superiori.