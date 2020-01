Giugliano piange Ettore Amelio, decano dei maestri della città

Si è spento ieri Ettore Amelio storico maestro della città per anni in forza al primo circolo didattico. Decano dei docenti di Giugliano da tutti ricordato per i suoi modi gentili ed il suo essere sempre garbato con tutti.

Appassionato di politica fu anche consigliere comunale del Partito Comunista e dirigente per anni della sinistra cittadina. Grande animatore della vita sociale e culturale di Giugliano negli anni ottanta e novanta, lascia la moglie Caterina ed i figli tra cui Gennaro per gli amici Rino apprezzato avvocato penalista.