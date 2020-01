Lutto per Massimo Giletti: è morto il padre Emiio

E’ morto stamane, all’età di 90 anni, il padre del noto giornalista Massimo Giletti, Emilio Giletti. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Novara, dove nella tarda mattinata è deceduto per cause naturali. Emilio Giletti era conosciutissimo nel Biellese, e non solo, perché proprietario della Giletti Spa, che si trova nel comune di Trivero.

La Giletti spa è un’azienda leader nel mondo per la produzione di filati, la cui fondazione risale al lontano 1884. Ancora non si conoscono i dettagli del funerale dell’anziano imprenditore, ma pare che la camera ardente possa essere predisposta già da domani, all’interno dell’azienda che si trova nella frazione Ponzone di Trivero.

Chi è Emilio Giletti

Emilio Giletti era famoso anche per il suo passato di pilota d’auto, avendo partecipato a 25 gare tra il 1951 e il 1955, correndo

principalmente per Ferrari e Maserati. Nel 1953, la sua grande occasione arrivò quando Maserati decise di offrire a tre giovani piloti la possibilità di guidare le loro auto sportive; Emilio fu quindi scelto insieme a Luigi Musso e Sergio Mantovani. Fu con la squadra delle Officine Alfieri Maserati, quando ottenne una vittoria prestigiosa nella Mille Miglia del 1953.