Lavoro nero, siglato accordo tra CGIL, comune di Giugliano e sindaco

Giugliano. E’ stato siglato un importante accordo con il Comune di Giugliano, CGIL CISL UIL e il Sindaco Poziello hanno firmato il protocollo per l’avvio dell’Osservatorio Permanente su Lavoro e Appalti. L’Osservatorio avrà il compito di analizzare e prevenire la piaga del lavoro nero. Un fenomeno purtroppo diffuso nei nostri territori, che molto spesso causa incidenti e morti sul lavoro.

Le condizioni di lavoro sono fortemente peggiorate in questi anni, con la diffusione della convinzione che l’illegalità coincida con la normalità. Nell’anno appena trascorso ci sono state oltre mille morti sul lavoro in Italia, con un pesante aumento rispetto all’anno precedente. Anche in quest’area la sciagura ha avuto le sue vittime, perciò è importante che ci siano condizioni di lavoro sicure e adeguatamente tutelate. Il degrado si combatte innanzitutto partendo dal rispetto di questi diritti, che garantiscono che le persone rimangano tali e non diventino servi e fantasmi.

Comunicato stampa