Oroscopo hot: come sarà gennaio sotto le lenzuola segno per segno

Amore, lavoro, salute ma c’è anche il sesso tra le previsioni che si fanno all’inizio del nuovo anno segno per segno. C’è chi avrà un mese da urlo come l’Ariete e chi invece come la Vergine è a rischio “due di picche”.

Questo l’oroscopo di TgCom 24.

ARIETE – Lui – Marte questo mese sarà veramente generoso con te e ti darà la possibilità di fare sesso per lungo tempo con una partner che riesce ad eccitarti con il solo sguardo. Ti senti fortemente attratto dall’intimo sexy, dalle autoreggenti o da un rossetto che metta in evidenza labbra irresistibili. Ti piacerebbe ricevere un voto per le tue performances: 10.

Lei – Questo mese Marte accenderà le tue voglie sessuali e ti farà trascorrere momenti incandescenti con partner che ti garantiranno delle performances da urlo. In tante occasioni ti piacerà prendere l’iniziativa e la tua posizione preferita non sarà sicuramente quella del missionario. Durante un viaggio potresti ritrovarti a letto con la guida turistica.

TORO – Lui – I primi di giorni del mese non saranno un granché dal punto di vista sessuale e potresti far cilecca anche con una partner che ti piace tanto. La situazione è destinata a migliore nella seconda metà del mese, quando Venere entrerà nel Segno dei Pesci e ti suggerirà di sperimentare il sesso orale con una delle tue migliori amiche. Risultato eccellente.

Lei – Non dovresti pretendere promesse di amore eterno da un partner che ti ha esplicitamente detto di volere solo una storia di sesso con te. Venere purtroppo porterà fraintendimenti di questo tipo e conseguenti delusioni nella prima metà del mese. Se ti accontentassi di un “amico di letto” potresti raggiungere l’apice del piacere in tanti vari modi.

GEMELLI – Lui – Marte in Sagittario per gran parte del mese potrebbe renderti scarsamente interessato al sesso e la situazione tenderà a peggiorare dopo il 14, quando anche Venere sarà in aspetto disarmonico. Le occasioni saranno poche e il piacere sembra non essere garantito. Il problema è che, anche nel sesso, le tue partner chiedono dolcezza e sensibilità.

Lei – Nel mese di gennaio la libido sembra avere un calo clamoroso per te e Marte in Sagittario potrebbe farti avere a che fare con partner inconcludenti, che promettono di fare grandi cose sotto le lenzuola, ma che alla resa dei conti non si presentano nemmeno agli appuntamenti. Cerca di dare maggior valore a te stessa e al tuo corpo. E pretendi rispetto!

CANCRO – Lui – Lilith in Pesci questo mese ti spingerà a cercare di soddisfare le tue voglie più strane e la tua camera da letto potrebbe trasformarsi in una vera e propria camera dei giochi a luci rosse. Venere in Pesci, da circa metà mese, unirà ai piaceri del sesso la sensazione di aver trovato una compagna con cui poter provare una grande intesa emotiva.

Lei – Sei una donna molto romantica e ti innamori quasi sempre di tutti gli uomini con cui fai sesso. Questo è il tuo mese fortunato perché Lilith e Venere fondono insieme eros e amore, facendoti trascorrere dei momenti di puro godimento con un partner che, durante l’amplesso, potrebbe sussurrarti all’orecchio delle dolcissime parole. Vietato piangere!

LEONE – Lui – Gennaio sarà un mese in cui ti piacerà sentirti l’oggetto del desiderio della tua donna. Non ci sarà gratificazione maggiore che vederla deliziarsi del tuo corpo anche nei momenti in cui sarai più teso, stanco o nervoso. Marte in Sagittario ti renderà un amante ben prestante, in grado di soddisfare tutti i sensi di chi avrà la fortuna di poterti assaporare.

Lei – Con Venere in Acquario nella prima metà del mese, potresti ritrovarti a letto con un uomo che non ami. Ma la cosa peggiore potrebbe essere quella di pensare ad un altro mentre ti trovi avvinghiata con lui sotto le lenzuola. Marte ti fa riaggiustare il tiro e ti garantisce almeno performances sessuali eccezionali sia per la durata che per la qualità.

VERGINE – Lui -Marte in Sagittario questo mese potrebbe vedere tutte le tue attenzioni concentrate su alcune faccende familiari che ti distolgono totalmente da tutti i piaceri della vita, incluso il sesso. Con Venere in Pesci, nella seconda metà del mese, persino la tua partner abituale potrebbe darti un due di picche. Non ti resta che consolarti con il “fai da te”.

Lei – Sei una persona perfezionista e anche nel sesso non riesci proprio a fare a meno di far notare al partner le sue mancanze. Il problema è che, con il tuo modo di fare, questo mese potresti tenere tanti uomini alla larga da te. Sei veramente sicura di voler rinunciare ai dolci piaceri del sesso? Una persona impegnata ti potrebbe far cambiare idea.

BILANCIA – Lui – Venere in Acquario nella prima metà del mese ti rende un amante perfetto, attento alle esigenze della propria compagna e desideroso di farle raggiungere livelli di piacere mai conosciuti nemmeno con l’immaginazione. Marte in Sagittario ti propone di sperimentare sempre posizioni diverse, in modo da sconfiggere la noia e scoprire nuove sensazioni.

Lei – Venere nella prima metà del mese sarà la tua migliore alleata per tutto quel che riguarda il sesso. Preparati ad ospitare nel tuo letto un amante fenomenale, in grado di accendere i punti più sensibili del tuo corpo fino a farti raggiungere l’estasi. Una delle tue fantasie è quella di ricevere tante foto sexy da parte dei tuoi numerosi amanti.

SCORPIONE – Lui – Il mese di gennaio dal punto di vista sessuale potrebbe essere suddiviso in due parti. Nella prima non ti si presenteranno grandi occasioni oppure potresti ritrovarti a letto con una donna che non ti piace particolarmente. Dopo il 14 invece, Venere ti fa provare sensazioni fenomenali con una compagna che sa come farti godere in tutti i modi possibili.

Lei – Fino al 14 del mese, con Venere in Acquario, potresti perder tempo ad inseguire un uomo che non vuole assolutamente costruire nulla con te e si accontenta di una notte di passione. Fattene una ragione! Nella seconda metà del mese potresti incontrare finalmente qualcuno in grado di soddisfare le tue esigente. Sei un’amante molto capricciosa e lo sai.

SAGITTARIO – Lui -Marte nel tuo Segno questo mese ti rende un amante eccellente, in grado di comprendere quali sono i punti sensibili del corpo della propria amante. Con Venere e Lilith in Pesci però, nella seconda metà del mese potresti invischiarti in una storia da cui diventa difficile sottrarsi. Stai alla larga da potenziali stalker travestite da femme-fatale!

Lei – Marte in Sagittario questo mese ti fa andare alla ricerca di un amante che ti sappia soddisfare sessualmente e che non trascuri né i preliminari né le coccole dopo l’amplesso. Nella seconda metà del mese però potresti restare delusa da qualcuno che ti confesserà di essere già impegnato o addirittura sposato. Cerca di usare l’intuito e il sesto senso!

CAPRICORNO – Lui – I piedi delle tue amanti questo mese saranno l’oggetto delle tue perversioni sessuali e ti divertirai a farti mandare qualche foto da guardare anche mentre ti ritroverai da solo nel tuo letto. Non ci saranno grandi colpi di scena e spetterà a te decidere quante volte fare sesso e con quante partner. Sei sicuro di divertirti davvero in questo modo?

Lei – Le performances sessuali più appaganti questo mese saranno insieme ad amanti misteriosi, che probabilmente ti stanno nascondendo di avere una moglie o una famiglia a casa che li aspettano. Non accontentarti di storie superficiali. Venere porta leggerezza nel sesso, ma allo stesso tempo ti implora di non farti prendere in giro da chi non ti merita.

ACQUARIO – Lui – Gennaio sarà un mese particolarmente appagante dal punto di vista erotico e Venere ti farà fare l’amore con una donna bellissima, che saprà catturarti sia fisicamente che mentalmente e spiritualmente. Non sottovalutare eventuali proposte di sperimentare qualche serata in tre: potrebbe essere la tua migliore amica a proporlo dopo aver bevuto un po’.

Lei – Venere nel tuo Segno questo mese ti farà finire a letto con una persona che hai desiderato a lungo e che saprà farti sentire completamente appagata dal punto di vista sessuale. Se cerchi una storia seria e non soltanto di sesso, prova ad approfondire il rapporto con qualcuno che ultimamente si confida spesso con te. Anche lui ti desidera tanto!

PESCI – Lui – La voglia di fare sesso questo mese sarà tanta, ma con Marte in aspetto dissonante potresti ritrovarti a bocca asciutta più spesso di quanto tu possa immaginare. Non fissarti con donne impegnate e prova a spostare le tue attenzioni su qualcuna che sta cercando di stuzzicarti e provocarti in tanti i modi maliziosi: a letto potrebbe essere una vera bomba!

Lei – Gennaio potrebbe essere un mese particolarmente appagante dal punto di vista sessuale, se soltanto prendessi in considerazione le proposte che ti vengono fatte da tanti uomini che, oltre ad essere carini e interessanti, sanno cavarsela molto bene anche a letto. La tua unica speranza è che il tuo capo o un collega intraprendente ci provino con te.