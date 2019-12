Villaricca, fiera enogastronomica e divertimento nel centro storico

Villaricca. I sapori dell’antica Panicocoli, protagonisti della kermesse che traghetta le festività natalizie a quelle del nuovo anno. Enogastronomia tipica del territorio ma anche divertimento per grandi e piccoli. Una kermesse con la diretto artisticamente da Domenico Fontanella, che ha visto l’impegno proficuo del primo cittadino Maria Rosaria Punzo e dell’assessore Eloisa Di Rosa. Programma fitto di eventi nel centro storico di Villaricca, tra Palazzo Baronale, piazza Maione e corso Vittorio Emanuele. L’iniziativa è stata finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli. Tre i prodotti protagonisti: pane, fagiolo tondino e mela annurca. Angolo della lettura per i piccoli curato da “Il Mattoncino” Attesissimo lo spettacolo dell’attore comico di Made in Sud Simone Schettino che ha deliziato il pubblico accorso da tutta la provincia.