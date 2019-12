Pontecorvo. Un giovane di 19 anni è morto mentre era in sella alla sua bici a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. I fatti sono accaduti lunedì pomeriggio, il ragazzo è finito contro una cabina del servizio elettrico, alla periferi8a della città fluviale.

Pontecorvo, si schianta con la bici: morto 19enne

Come riporta L’inchiesta il giovane, originario del Gambia, sarebbe stato colpito violentemente al torace da un oggetto metallico della stessa cabina. Una ferita profonda che lo ha ucciso tre ore dopo essere giunto al pronto soccorso, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

Ieri pomeriggio sulla salma del 19enne è stato eseguito l’esame esterno che avrebbe confermato la dinamica di quanto accaduto intorno alle 17 del 23 dicembre. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti.

Immediato l’arrivo sul posto di carabinieri e 118. Il giovane è stato trasportato in ospedale: ma per lui non c’è stato niente da fare. La dinamica è stata ricostruita dai militari della Compagnia di Pontecorvo.