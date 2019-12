Ferentino, albergo nega capodanno a famiglie con bimbi autistici: “Tranquillità e relax”

Albergo rifiuta famiglie con bimbi autistici per capodanno. Il motivo? Farebbero rumore e danno fastidio agli altri clienti. Polemica a Ferentino, in provincia di Frosinone, per la decisione del direttore “Le Terme di Pompeo – Fontana Olente”.

Ferentino, la polemica

Quando il personale della struttura ricettiva è venuta a conoscenza della presenza di alcuni bimbi affetti da autismo, si è provveduto ad annullare la loro prenotazione. La serata prevedeva il cenone con i classici fuochi d’artificio. A riportare la notizia La Repubblica, che ha reso noto come la struttura, come spiegato dal direttore, “non è in grado di gestire la situazione e di garantire tranquillità e relax a tutti i clienti”.

Albergo cancella prenotazioni a famiglie con bimbi autistici

Le famiglie dei ragazzi autistici avevano deciso di organizzarsi insieme ed erano rimasti colpiti dalla struttura ricettiva, dove avevano deciso di passare insieme qualche ora ad aspettare la mezzanotte. Il personale si era dimostrato disponibile ad accoglierle. Poi, quando i genitori hanno parlato dei propri figli autistici, l’atteggiamento dei dipendenti dell’albergo è cambiata ed è stato comunicato loro che non avrebbero potuto trascorrere la serata di Capodanno lì. Questioni di “spazi” ha detto il direttore e di impossibilità a garantire una serata piacevole per tutti.

Interviene il sindaco di Ferentino

Il caso è diventato subito di rilievo nazionale. E’ intervenuto anche il sindaco della cittadina ciociara. “Ho appreso che una struttura ricettiva di Ferentino non avrebbe accettato di ospitare un gruppo di famiglie con ragazzi autistici. Una notizia che, se fosse confermata, sarebbe di una gravità inaccettabile e assolutamente da condannare – ha commentato l’accaduto il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo. Così il primo cittadino del centro ciociaro in un post pubblicato su Facebook: “La nostra città è da sempre inclusiva: per questo appurerò personalmente i fatti ma sin d’ora sarei onorato se questi ragazzi fossero nostri ospiti a Ferentino per apprezzarne le sue bellezze e la sua gente.