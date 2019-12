Afragola, dramma sulla Sannitica in mattinata: morto un ciclista

Dramma questa mattina sulla strada statale Sannitica tra Casoria e Afragola. Un ciclista di circa 50 anni è stato colto da un malore ed è morto accasciandosi sull’asfalto. A darne notizia è il portale NanoTv.it.

Sannitica, morto un ciclista ad Afragola

Il corpo della vittima è ancora riverso a terra coperto da un telo verde. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti di Polizia del Commissariato di Afragola, che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Secondo l’ipotesi al vaglio degli investigatori, l’uomo stava percorrendo la Sannitica in direzione del parco commerciale “I Pini” di Casoria per una passeggiata sul mezzo a due ruote quando si sarebbe sentito male finendo a terra.

I soccorsi

Ad accorgersi dell’accaduto alcuni automobilisti di passaggio. Sul luogo della tragedia si sono precipitate tre volanti della Polizia. Si attende l’arrivo del magistrato di turno della procura di Napoli Nord che potrebbe disporre l’esame autoptico. Non sembra siano coinvolti altri veicoli in quanto accaduto. L’identità del 50enne non è stata ancora resa nota.

Immagine: NanoTv.it