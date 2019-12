Napoli, Santo Stefano di sangue: marito e moglie accoltellati in strada

Napoli. Due coniugi sono stati accoltellati in tarda mattinata mentre si trovavano a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale della città. A dare la notizia è Il Mattino.

Napoli, marito e moglie accoltellati in strada

Marito e moglie, entrambi originari di Portici, sono stati raggiunti da decine di coltellate in tutte le parti del corpo e trasportati d’urgenza all’Ospedale del Mare. I coniugi, 73 anni ciascuno, sono in prognosi riservata. Preoccupanti le condizioni del marito, pare che l’uomo rischi la vita.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barra-San Giovanni che hanno avviato le indagini. I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e non si esclude che possano acquisire le immagini di videosorveglianza installate in zona per risalire all’identità dell’aggressore.