Ricky Martin, Maria la sua canzone più celebre, qual è la sua età, il marito, i figli e le canzoni. Considerato il re del pop latino grazie al suo forte impatto e contributo alla diffusione della musica latina.

Ricky Martin: figli, età

Ricky Martin, il cui vero nome è Enrique Martin Morales, è nato a San Juan (Porto Rico) il 24 dicembre 1971, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha 48 anni. È cresciuto in una famiglia numerosa, con molti fratelli e suoi genitori hanno divorziato quando lui aveva soltanto due anni.

Della sua vita sentimentale, Ricky Martin ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Infatti solo nel 2010 ha dichiarato pubblicamente di essere omosessuale e ha presentato al mondo il suo primo compagno, il finanziere Carlos Gonzalez Abella. Nel 2016 ha intrapreso una relazione con l’artista siriano Jwan Yosef, che ha sposato a sorpresa nel gennaio 2018.

Ricky Martin ha tre figli, avuti tramite maternità surrogata: i gemelli Matteo e Valentino, che ha adottato nel 2008, la piccola Lucia, avuta con Jwan e infine il piccolo Renn Martin – Yosef nato lo scorso 30 ottobre.

Ricky Martin “Maria”

María o anche semplicemente “Maria” è il brano scritto da Luis Gómez Escolar, KC Porter, Ian Blake ed interpretata da Ricky Martin per il suo terzo album A medio vivir (1995). Nel 1996, Martin pubblicò il brano come singolo, il primo negli Stati Uniti e in Europa. La canzone ottenne un enorme successo in tutto il mondo, contribuendo a lanciare la carriera internazionale di Ricky Martin.

Carriera

La carriera musicale di Ricky Martin inizia da giovanissimo. Prende lezioni di canto e recitazione e passa molti provini pubblicitari. Nel 1982 tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma lo scartano perché lo ritengono troppo giovane e troppo basso. Ci riprova due anni dopo, quando Ricky Melendez lascia il gruppo, e viene preso. Passa cinque anni tra successo, viaggi, concerti, e nel 1989 lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista.

Si trasferisce prima a New York e poi a Città del Messico dove recita nel musical Mama ama el rock e nella telenovela Alcanzar una estrella II dove interpreta la parte del giovane Pablo, membro dell’immaginario gruppo canoro Muñecos de papel (Pupazzi di carta).

La telenovela riscuote un enorme successo di pubblico in Messico e il gruppo di giovani attori, oltre a incidere due album, si esibisce in una serie di concerti in varie città messicane cantando i brani musicali della telenovela. Nel 1991 firma un contratto con la Sony e pubblica un album che porta il suo nome Ricky Martin e nel 1993 pubblica Me Amarás.

Entrambi gli album ottengono un enorme successo, che però rimane limitato ai paesi latini. Nel 1994 Ricky si trasferisce a Los Angeles ed entra a far parte del cast della soap-opera General Hospital interpretando il barista Miguel Morez.

Nel 1995 Ricky Martin pubblica A medio vivir trascinato dalla hit (Un, dos, tres) Maria, ennesimo successo come i primi due album, tanto da consacrarlo tra gli idoli della musica. Negli stessi anni recita a Broadway il ruolo di Marius nel musical Les Misérables e doppia, nella versione latinoamericana, il protagonista di Hercules, cartoon della Walt Disney.

Nel 1998 pubblica Vuelve contenente la hit La Copa De La Vida, o The Cup Of Life nella versione inglese, inno dei mondiali di calcio.

Nel 1999 partecipa ai Grammy Award portando un’esibizione che anima la platea facendogli ottenere una “standing ovation”, e vince un premio per il miglior disco pop latino. Anticipato dal tormentone Livin’ la vida loca, nello stesso anno pubblica Ricky Martin, suo primo album in inglese, diventando un fenomeno mondiale e vendendo più di 20 milioni di copie. L’album sforna altre hit come Private Emotion e Shake Your Bon-Bon, canzone che lo rende ancor più famoso per il suo movimento di fondoschiena. L’album contiene anche un brano, Be careful (Cuidado Con Mi Corazón), in cui Ricky duetta con Madonna.

Gli anni 2000

Nel 2000 Ricky Martin pubblica Sound Loaded, contenente le hits She Bangs e Nobody Wants To Be Lonely in duetto con Christina Aguilera. Inoltre nel 2001 pubblica due raccolte, Historia che raccoglie i suoi brani in spagnolo, e The Best Of Ricky Martin che raccoglie quelle in inglese.

Nel 2003 ritorna alla lingua spagnola, e pubblica Almas del silencio anticipato dal singolo Jaleo.

Nel 2005 contatta i migliori produttori del momento per aiutarlo nel suo ritorno sulle scene: pubblica infatti l’album Life che ha come singolo apripista I don’t care, brano che vanta la partecipazione di Fat Joe e Amerie.

Il 26 febbraio del 2006 Ricky Martin si esibisce, davanti a quasi 800 milioni di telespettatori, nel corso della Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006. Alla fine del 2006 pubblica MTV Unplugged, primo Unplugged prodotto da MTV España. Le riprese dello show-case sono avvenute a Miami il 17 agosto 2006. Il primo singolo estratto è Tu recuerdo cantato in duetto con la cantante spagnola La Mari.

Ad oggi Ricky Martin riscuote un enorme successo ed è considefrato il re indiscusso del pop non soltanto latino, ma mondiale.