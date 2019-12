Natale da chef: trama, cast e trailer del film

Natale da chef stasera in prima serata su Canale 5. La trama, il cast e il trailer ufficiale del film diretto da Neri parenti del 2017. Protagonista della pellicola è Massimo Boldi, da sempre attore “feticcio” del regista.

Natale da chef: trama

Gualtiero Saporito è un grande chef, ma solo nella sua testa. Infatti con i suoi arditi mix di ingredienti, cucina solo schifezze. Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. La sua tenacia, un giorno, viene premiata.

Furio Galli, proprietario di una famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che parteciperà alla gara d’appalto indetta per “sfamare” il prossimo G7. Finalmente il sogno diventa realtà! Ma il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda sull’orlo della bancarotta infatti, ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in cambio di un “cospicuo regalo”. Gualtiero si troverà così alle prese con un aiuto cuoco che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera che esce dalle torte… anziché prepararle.

Curiosità e e cast di Natale da chef

Natale da chef ha riscosso un ottimo incassato e apprezzamenti positivi dalla critica. Si inserisce nel solco dei “cinepanettoni”. Tra le curiosità del film spicca la data di uscita del film al cinema. Infatti “Natale da Chef” è uno dei primi film che Massimo Boldi conduce in rivalità con l’amico storico Christian De Sica e saranno distribuiti entrambi lo stesso giorno.

Inoltre una grande novità è la presenza di Gianfranco Vissani, pioniere degli chef in tv, che interpreta il ruolo di critico gastronomico. Il cast di Natale da chef è formato prettamente da attori comici che si sono già prestati ai cosiddetti cinepanettoni. Difatti primo fra tutti vi è Massimo Boldi nel ruolo di Gualtiero Saporito, il ruolo dell’antagonista è invece affidato a Maurizio Casagrande nel ruolo di Furio Galli. A completare il cast vi sono poi Biagio Izzo, Enzo Salvi, Francesca Chillemi e Rocio Munoz Morales.

Trailer

Natale da chef è stato distribuito il 14 dicembre 2017, diretto da Neri Perenti e prodotto dalla Mari Film. Il primo teaser trailer del film viene diffuso sul canale YouTube SpettacoloEU il 17 novembre 2017. Il trailer ufficiale viene diffuso sempre su YouTube dal canale ufficiale della Medusa Film dieci giorni dopo.