Napoli, violenta grandinata in città: traffico paralizzato. Video

Napoli. Auto intrappolate in strada per il maltempo. La forte pioggia e la grandine inistono su Napoli causando allagamenti e difficoltà per gli automobilisti. Marciapiedi e tombini sono stati sommersi dall’acqua e dai materiali trascinati giù dalla perturbazione che hanno ostruito decine di caditoie tra Piazza Gabriele D’Annunzio, via Giacomo Leopardi e via Pietro Jacopo de Gennaro, dove è stato necessario interrompere i lavori per il rifacimento del manto stradale. Negozianti e residenti, sono scesi in strada con attrezzi di fortuna per liberare le caditoie ostruite ed incapaci di drenare il grande flusso di acque meteoriche.

Maltempo, disagi alla circolazione

Decine le segnalazioni, infatti, sono giunte alla nostra redazione per il traffico intenso e di alcuni incidenti causati proprio per via del maltempo. Si segnalano problemi alla viabilità sull’Asse Mediano, direzione Napoli, e sulla circumvallazione esterna. In alcuni tratti si procede a passo d’uomo. Molte le zone dei principali assi viari che risultano allagate. Non va meglio nei centri urbani dell’hinterland a nord di Napoli e dell’agro aversano. Diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti. Le linee del 115 risultano intasate per il numero eccessivo di segnalazione.

