Pugnalata al collo dal fratello, muore bimba di 4 anni

Usa. Tragedia in casa, Kyala muore sgozzata a 4 anni. Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo, 4 anni originaria delle Hawaii è stata uccisa mentre preparava la colazioane al fratello maggiore. Un coltello avrebbe raggiunto il collo di lei, ferendola a morte.

Uccisa a 4 anni, la dinamica

È successo lo scorso 27 novembre ma solo nelle ultime ore sono stati resi noti i dettagli della vicenda. Erano le 11:45 circa quando la piccola si trovava nella cucina della sua abitazione, mentre entrambi i genitori erano fuori per lavoro, con il fratello di 14 anni e un amico di quest’ultimo. Stavano cucinando qualcosa da mettere sotto i denti quando la bambina è stata accidentalmente accoltellata.

I soccorsi

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del dramma, hanno trovato una vicina di casa che stava tentando disperatamente di rianimarla ma era già troppo tardi. Trasferita all’Hilo Medical Center, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Il fratello della vittima è stato preso in custodia lo scorso mercoledì per essere interrogato dalle forze dell’ordine ma è stato rilasciato poco dopo ed è tornato dalla sua famiglia. Al momento, non sono state presentate accuse formali contro di lui o contro i genitori.