Venezia, si ferma per aiutare automobilista dopo incidente ma lo uccide per sbaglio

Ha assistito all’incidente, si è fermato per aiutare il conducente coinvolto, poi – per errore – lo ha investito e ucciso. E’ successo ad Eraclea, in provincia Venezia, dove un 35enne era andato fuori strada con la propria auto, finendo con un albero.

Venezia, si ferma per aiutare automobilista dopo incidente ma lo uccide: la ricostruzione

Il giovane è stato soccorso dall’autista di un mezzo pesante che ha assistito al sinistro stradale. Una volta appurato che tutto andava bene il camionista è ripartito non accorgendosi che la vittima dell’incidente era vicina al camion, investendola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo e i carabinieri. La vittima dopo l’incidente era riuscita ad uscire da solo dall’auto incidentata ma il guidatore del camion, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, era andato a sincerarsi del suo stato di salute. Poi, quando ha ingranato la marcia ed è ripartito non si è accorto che il 35enne era vicino al camion e l’ha investito.