Honoré de Balzac: biografia Honoré de Balzac, i primi scritti e l’opera La Commedia Umana di Honoré de Balzac

Honoré de Balzac: ecco chi è il grande scrittore. La biografia, il pensiero e le opere di uno tra gli autori più brillanti dell’800.

Balzac ha pubblicato ben 86 libri, senza contare quelli incompiuti. La sua più grande ambizione era quella di scrivere un affresco della società ottocentesca. Soffermandosi soprattutto sulle diverse specie sociali e umane. I suoi personaggi sono infatti molto diversi tra loro: dal borghese, al contadino, passando per l’avvocato, l’operaio così come anche l’avaro, l’ambizioso, l’ozioso o il fuorilegge.

Honoré de Balzac: biografia

Honoré de Balzac non era un nobile. Difatti nasce nel 1799 da una famiglia della piccola borghesia di Tours in Francia. La particella, cioè il “de” che distingue i nomi aristocratici, la prenderà più tardi.

Poco amato dalla famiglia, mandato in un pensionato, dimostra poco gusto per gli studi. Inizia il diritto e si annoia durante il periodo di tirocinio presso più notai. Balzac decide quindi un giorno di cambiare carriera e conquistare la gloria con la letteratura. In questo periodo si stabilisce in una mansarda nella capitale francese e scrive racconti di avventura sotto diversi pseudonimi. Questi anni di “apprendistato” letterario sono fondamentali per la costruzione della sua opera.

A 22 anni, incontra Madame de Berny che sarà l’amante, la madre, la confidente e l’iniziatrice che lo aiuta a lanciarsi negli affari. Compra una tipografia ma si rivela un fallimento. Difatti tale azzardo gli porterà gravi conseguenze, in quanto Balzac sarà indebitato per il resto della sua esistenza.

Le prime opere e la gloria

Attraverso la passione per la scrittura e per la storia, Balzac sarà presto paragonato a Walter Scott. In effetti, le tematiche principali dell’opera sotto la prospettiva storica e sentimentale si ritrovano nel suo primo romanzo di successo Les Chouans (Gli Sciuani), intitolato all’inizio Les chouans ou la Bretagne. La narrazione si svolge ai confini tra la Bretagna e la Normandia ed evoca l’insurrezione realista dei ribelli (gli Sciuani) contro l’esercito repubblicano del periodo post-rivoluzionario. Questo romanzo storico sarà inserito nella sezione Scene della vita militare della Commedia umana.

Balzac, anche per far fronte ai debiti, lavora molto, collabora con diversi giornali, frequenta gli ambienti dell’editoria, scrive racconti brevi. Nel 1831, il suo primo romanzo filosofico, La pelle di zigrino, è accolto con entusiasmo. Lo scrittore è ormai famoso, guadagna molto ma spende ancora di più. Nel 1832 riceve la prima lettera di un’ammiratrice, firmata “La Straniera”. Si tratta di Eveline Hanska, donna che diverrà il suo grande amore. La loro corrispondenza, sarà poi pubblicata nel Novecento con il nome Le lettere alla Straniera. Esse rappresentano una grande testimonianza di gestazione della Commedia umana.

Balzac in questo periodo scrive senza tregua, di notte, con la caffetteria di porcellana a portata di mano, allo stesso tempo scrive più romanzi. La stesura di Louis Lambert nel 1832 dura meno di una settimana. Produce due serie di racconti brevi per le Scene della vita privata, pubblica Eugenia Grandet nel 1833 e l’anno successivo Papà Goriot.

Per pagare i debiti Balzac moltiplica la stesura dei “Romans-feuilletons”, i cosidetti romanzi d’appendice. Nel 1841 sceglie il titolo La Commedia umana per la pubblicazione integrale dell’insieme della sua opera. Lavora sui rimaneggiamenti necessari alla coerenza dei racconti, continuando sempre a scrivere molto.

Honoré de Balzac: la Commedia Umana

Balzac ha la grande ambizione di descrivere l’intera società ottocentesca nei minimi dettagli. Per farlo si serve de La Commedia Umana. Con quest’opera il romanziere descrive ogni ambiente sociale, dimostrando i processi che portano gli individui alla ricchezza o alla miseria.

La narrazione si estende dalla Rivoluzione francese fino all’epoca di Balzac, con alcuni passaggi anteriori. L’autore organizza lo schema de La Commedia umana raggruppando l’insieme di tutti i suoi racconti in tre parti impari cioè in tre “studi”.

Nell’opera sono racchiusi 105 romanzi, con la descrizione dei diversi tipi umani: “i sentimenti, i caratteri e la vita degli uomini”. Tali romanzi evidenziano l’attrazione per i soldi o per il potere e le passioni che animano la società in ogni ambiente.