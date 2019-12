Inception, film in onda questa sera, 17 dicembre, alle ore 21,04 su canale 20 di Mediaset. Inception è un film del 2010 scritto e diretto da Christopher Nolan. Tra i principali interpreti vi sono Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy. Nel 2011 vinse 4 Premi Oscar: miglior fotografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali; fu inoltre candidato al miglior film, migliore sceneggiatura originale, migliore scenografia e migliore colonna sonora.

Inception, la trama

Inception è un film del 2010 diretto da Christopher Nolan. La vicenda ha inizio quando il magnate giapponese Saito assolda Dominic ‘Dom’ Cobb (Leonardo DiCaprio) e il socio Arthur (Joseph Gordon-Levitt) per innestare nel rivale Fisher l’idea di disgregare il suo impero economico. I due soci sono esperti della tecnica dell’estrazione, che consiste nell’infiltrarsi nella mente vulnerabile di chi dorme. Questa volta, tuttavia, saranno loro a dover generare nella vittima un nuovo ricordo. In cambio della collaborazione, Saito offre a Dom la possibilità di tornare in America, da dove è fuggito poiché accusato dell’omicidio della moglie Mal (Marion Cotillard).

A Dom e Arthur si aggiungono il falsario Eames (Tom Hardy), la studentessa di architettura Arianna (Ellen Page) e l’anestesista Yusuf. Per riuscire realizzare l’innesto, tutti dovranno calarsi nel sogno di un membro della squadra, incaricato di volta in volta di controllare la sua proiezione onirica, fino al terzo livello di sogno. Per rimanere ancorato alla realtà, Cobb ha con sé una piccola trottola detta totem, ma il pericolo più grande sarà la proiezione della moglie defunta.

Il piano ha inizio ma Fisher non è una facile preda, e l’anestetico di Yusuf si rivela inefficace dal momento che rischia di spedire tutti in un Limbo senza via di fuga. Intanto il passato di Cobb riemerge e Arianna scopre perché la moglie defunta continua a comparire nelle proiezioni dell’uomo. La squadra, non senza difficoltà, passa dal secondo al terzo livello e, proprio quando Fisher inizia a fidarsi di Dom, Mal si intromette. Saito e Fish finiscono così nel Limbo e, mentre la squadra torna alla realtà, Dom decide di affrontare sua moglie e salvare Saito. Il totem gira, ma la sequenza sfuma… Dom è ancora nel suo sogno?

Inception, il cast

Leonardo DiCaprio: Dominic “Dom” Cobb

Joseph Gordon-Levitt: Arthur

Ellen Page: Arianna

Tom Hardy: Eames

Ken Watanabe: Mr. Saito

Dileep Rao: Yusuf

Cillian Murphy: Robert Michael Fischer

Tom Berenger: Peter Browning

Marion Cotillard: Mal Cobb

Pete Postlethwaite: Maurice Fischer

Michael Caine: Miles

Lukas Haas: Nash

Inception, curiosità

Il film conquistò ben 8 nomination ai Premi Oscar del 2011, prtando a casa quattro statuette: Miglior fotografia, Miglior effetti visivi, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro.

Joseph Gordon-Levitt ha eseguito tutte le acrobazie tranne una durante la scena di combattimento nel corridoio girevole.

Oltre che a Tokyo, Parigi, Londra, Los Angeles e in Marocco e Canada, la produzione ha scelto di girare le sceneanche a Cardington Studios, un hangar a nord di Londra che Nolan ha usato anche per Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro.