Oroscopo di oggi 18 dicembre 2019: le previsioni segno per segno

Ritorna il nostro consueto appuntamento dell’oroscopo del giorno 18 dicembre 2019. Cosa ci sveleranno questa volte le stelle? Sarà una giornata propizia, in vista del Natale, o dovremo fare i conti con gli ultimi giorni del vecchio anno?

Oroscopo di oggi 18 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Giornata un po’ nervosa, ma devi cercare di mantenere il sangue freddo, specie in ambito professionale: devi mantenere gli impegni in vista dei progetti futuri. Cerca di essere cauto in amore, magari prova a ravvivare un po’ il rapporto.

Toro. Giornata positiva, con le stelle a favore che ti consentono di risolvere qualche questione in sospeso. Allora cerca di approfittarne per parlare, per mettere in chiaro quello che provi, anche in amore. Dicembre sarà un mese un po’ faticoso e il consiglio è quello di portare pazienza, perché ti aspetta un 2020 pieno di soddisfazioni.

Gemelli. Giornata positiva, ma cerca di non strafare, altrimenti potresti innervosirti e spazientirti. Le cose si stanno mettendo al meglio e miglioreranno ancora nel prossimo anno. Ormai i fastidi dati dall’opposizione di Giove sono solo un brutto ricordo, ora c’è un nuovo entusiasmo e la voglia di recuperare il tempo perso.

Oroscopo di oggi 18 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Giornata positiva: finalmente stai uscendo da quella fase negativa che ti ha caratterizzato per un lungo periodo. La Luna in ottimo aspetto ha un influsso decisivo soprattuto in amore e si farà sentire specialmente verso la fine del mese. E’ arrivato il momento di dare spazio ai sentimenti.

Leone. Giornata ottima per quanto riguarda gli affari, la professione, i soldi: possono esserci buoni contatti, progetti, iniziative, chiamate. In questo martedì però non andrà altrettanto bene per quanto riguarda i sentimenti: forse sei troppo preso dal lavoro, ma non trascurare l’amore.

Vergine. Giornata positiva, preludio di una bella settimana grazie a una Luna grandiosa nel tuo segno. L’influsso della Luna favorirà i cambiamenti, potranno esserci dei tagli alle spese, degli aggiustamenti che ti consentiranno di trovare soluzioni ad alcuni tuoi problemi, ritrovando così la serenità.

Oroscopo di oggi 18 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Giornata piuttosto nervosa, sei un po’ spazientito nei confronti degli altri. Stai diventando più selettivo e preferisci allontanarti da chi ti fa perdere tempo o non è in sintonia con te. Questo vale anche in amore. Cerca comunque di aprirti un po’ di più, specie se sei da solo: a breve potresti non esserlo più.

Scorpione. Giornata positiva grazie all’influsso della Luna. Meglio però essere cauti in amore, specie nel weekend. Ottime opportunità in ambito professionale: il lavoro è in crescita. I single hanno buone possibilità di fare l’incontro giusto.

Sagittario. Giornata nervosa, in cui c’è molta rabbia e tensione. dovresti cercare di tenere le emozioni negative sotto controllo, evitare le discussioni, perché potrebbero sfociare in qualcosa di più grande di quello che vorresti, con conseguenze negative per te. Aspetta almeno fino a giovedì prima di affrontare certi discorsi. Vale lo stesso per l’amore.

Oroscopo di oggi 18 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Giornata positiva, in cui potrebbero arrivare delle buone novità soprattutto riguardanti l’ambito professionale. Le stelle favoriscono anche l’amore, ma a partire da questo weekend. Fino ad allora meglio prendere tempo, evitare discussioni e prese di posizione. Evita di dare risposte adesso!

Acquario. Giornata buona per l’amore: Venere sta per arrivare nel tuo segno e favori i sentimenti, comprese le nuove storie. Sarai particolarmente affasciante e passionale. Attenzione invece alle spese: ultimamente ci sono state molte uscite e questo adesso sta creando qualche problema con i conti di casa.

Pesci. Giornata un po’ faticosa a causa della Luna in opposizione, che complica i rapporti interpersonali e può provocare qualche discussione o piccole tensioni. Cerca di essere più accomodante. Molto meglio in ambito professionale, il lavoro può offrire delle buone soddisfazioni entro la fine di questo mese.