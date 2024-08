Con i 3 posticipi del lunedì sera si conclude il primo turno che apre la stagione del girone C. Il Giugliano batte il Taranto, cadono Avellino e Turris, pari per la Casertana, il Benevento si aggiudica il primo derby campano battendo la Cavese.

I risultati del primo turno

Girone C che scatta al via venerdì sera con 3 anticipi, tra cui anche il nuovo Giugliano che trova i primi 3 punti della sua stagione battendo il Taranto 1-0, decide un rigore dell’ex Romano. La Casertana acciuffa il pari nel finale a Latina con Gatti 1-1, nell’ultimo anticipo pirotecnico 3-4 dell’Audace Cerignola sul campo della Juve Next Gen.

I risultati della domenica mettono subito in risalto il tonfo clamoroso dell’Avellino che prende 4 gol a Picerno cadendo per 4-1, cade al Liguori anche la Turris che viene sconfitto dal Monopoli per 0-2. Il Sorrento strappa un buon pari a reti bianche a Catania, pari e gol anche tra Messina e Potenza con i rossoblu che acciuffiano il pari nel finale.

I risultati dei posticipi

Posticipi di ieri sera che hanno visto andare in scena il primo derby campano della stagione con il Benevento che ha battuto in rimonta la Cavese, al suo ritorno in C, per 2-1 con un gol Pinato che regala I 3 punti alle streghe. Altro pareggio spettacolare quello tra Foggia e Trapani, allo Zaccheria finisce 2-2. Conclude il turno il successo del Crotone sul neopromosso Altamura per 2-0