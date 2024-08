“È con molto dolore che ho avuto notizia questa mattina dell’arresto di due Frati Minori della Provincia Napoletana, di cui uno operante nel territorio diocesano“. Così l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in una nota diffusa poco fa sulla vicenda degli abusi sessuali perpetrati da due frati, padre Domenico Silvestro, parroco della Basilica di Sant’Antonio ad Afragola, e padre Nicola Gildi, all’epoca dei fatti nella stessa parrocchia, ai danni di due ragazzi.

Violenze sessuali ad Afragola, l’arcivescovo di Napoli: “Sospeso padre Mimmo dal suo ministero”

“Il dispiacere e la tristezza non sono causate soltanto dall’apprendere delle infelici vicende in cui i due Frati sono implicati, ma dallo smarrimento e dal turbamento che tale notizia provocherà nel cuore dei fedeli della Parrocchia – Santuario di S. Antonio in Afragola in cui uno dei due svolgeva il ministero di Parroco e dell’intera comunità diocesana ferita da quanto accaduto. Nel comunicare a tutti che ho immediatamente provveduto a sospendere il Parroco dal suo ministero, voglio esprimere ai fedeli di Afragola e a quanti sono legati per affetto e devozione al Santuario di S. Antonio la mia personale vicinanza, accogliendone il disorientamento e condividendo con loro la fiducia nel Signore, Pastore Buono, la cui Parola affidabile, giusta e misericordiosa è l’unico fondamento su cui costruire la nostra vita”, scrive Battaglia.

“Invito tutti ad avere fiducia nel lavoro della Magistratura e a ricordare nella preghiera coloro che a vario titolo sono coinvolti in questa triste vicenda”, conclude l’arcivescovo.