Sorpreso a cedere droga nel centro storico di Villaricca poco dopo l’una di notte. Un 45enne napoletano, residente nella zona dei Colli Aminei e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villaricca. Si tratta di Maurizio Abbagnano, classe 1981. L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, guidata dal comandante Pietro Salvati.

Villaricca, pusher napoletano in trasferta arrestato dai carabinieri: va ai domiciliari

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di diversi involucri contenenti cocaina e crack, già suddivisi, oltre a due telefoni cellulari, una pipetta e una somma di denaro contante. Il materiale e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Abbagnano, assistito dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord. La posizione dell’indagato sarà quindi valutata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’udienza di convalida.