“A poco più di un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Comunale, siamo costretti a registrare, con profondo rammarico, l’impossibilità di poter proseguire nel percorso amministrativo che abbiamo contribuito a fondare, costruendo la lista più votata dell’intera coalizione”. Sono le ragioni comunicate dal Gruppo Casa che ha deciso di uscire dalla maggioranza a sostegno del sindaco di Villaricca Franco Gaudieri ritirando le delegazioni dei propri assessori, Francesco Mastrantuono, con delega ai lavori pubblici, e Paolo Di Marino, alle politiche sociali, in giunta.

Villaricca, dimissioni assessori del gruppo CASA: “Mesi di palude amministrativa”

“Abbiamo vissuto dodici mesi caratterizzati quasi esclusivamente da periodi di crisi con il susseguirsi di dimissioni cadenzate di Assessori (mai visto in un lasso di tempo così breve). Ad oggi abbiamo ancora una giunta monca, epilogo di mesi vissuti in una permanente palude amministrativa percepita sia dalla cittadinanza che dalla macchina comunale il cui atteggiamento di riflesso rappresenta il termometro reale della scarsa fiducia riposta nell’amministrazione”, proseguono dal gruppo CASA.

“Dopo il Commissariamento avremmo dovuto trasferire alla città un messaggio di amministrazione funzionale e vicina alla città ripristinando quel rapporto di fiducia fisiologico di un Amministrazione Politica e tanto atteso. Ci saremmo dovuti caratterizzare per competenze e velocità in termini di provvedimenti politico-amministrativi, invece siamo arrivati in ritardo su tutto impedendo il raggiungimento di risultati in settori strategici per la vita dell’Ente. In meno di un anno siamo stati capaci di fare più riunioni per presunte crisi e dimissioni invece di programmare ed incidere concretamente su quell’interesse generale e quella voglia di normalità messa al centro del programma elettorale”, concludono.