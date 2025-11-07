Villa Literno, scoperto capannone abusivo con discarica non autorizzata: scatta sequestro

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 novembre, i Carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno denunciato in stato di libertà un 72enne residente nel napoletano, ritenuto responsabile di realizzazione di opere abusive e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L’intervento dei militari dell’Arma, condotto con il supporto del personale tecnico del Comune di Villa Literno, ha permesso di individuare un capannone in lamiera completamente abusivo, costruito all’interno di un terreno situato nella periferia del paese. All’interno della struttura, i Carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria discarica non autorizzata, contenente copertoni e vari materiali di scarto, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi per l’ambiente.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale e affidata in custodia giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori accertamenti volti a chiarire le modalità di realizzazione del manufatto e l’origine dei rifiuti stoccati al suo interno. L’Autorità Giudiziaria competente è stata tempestivamente informata dai Carabinieri. La situazione resta costantemente monitorata anche in collaborazione con gli uffici comunali e con gli enti preposti alla tutela ambientale.