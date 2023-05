A Verona, nel quartiere di Borgo Milano, è stato scoperto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’anziana.

Verona, cadavere mummificato in casa ma incassava ancora la pensione: si cerca il figlio

Una scena macabra quella che si è presentata davanti ai vigili del fuoco e al personale della polizia locale di Verona nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, intervenuti in via Marco Polo 5: il corpo di una donna di oltre 80 anni mummificato da almeno 5 anni. Il figlio dell’anziana, di 60 anni, che risulta irreperibile, in questi anni avrebbe continuato a incassare la pensione della madre.

Sul caso vige il massimo riserbo. È stato informato il pubblico ministero di turno, mentre sono in corso gli accertamenti dei medici legali che sono entrati nell’appartamento per capire le cause della morte che potrebbe risalire ad almeno 5 anni. Toccherà al medico legale stabilire le cause del decesso, che non si esclude possano essere naturali.

La morte potrebbe risalire ad almeno 5 anni fa

In questo lasso di tempo, il figlio avrebbe continuato ad incassare la pensione della madre ed ora le forze dell’ordine sono sulle sue tracce, dal momento che risultava essere irreperibile. Tutte le ipotesi restano in ogni caso aperte, così come molte domande, partendo dal come sia possibile che nessuno in tutto questo tempo non si sia accorto di nulla.