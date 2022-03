Cinque medici indagati per la morte di Vanessa Cella, la donna di 37 anni dell’Arenaccia deceduta sabato scorso, 26 marzo 2022, dopo tre interventi di chirurgia estetica presso la clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.

Vanessa Cella, morta a 37 anni dopo 3 interventi: cinque medici indagati

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati cinque dottori nei confronti die quali viene ipotizzato il reato di omicidio colposo in concorso. Disposto anche l’esame autoptico, che dovrebbe essere eseguito il prossimo 5 aprile. Dall’autopsia potrebbero emergere elementi utili a chiarire le cause del decesso.

Vanessa era separata dal marito e mamma di un bambino. Secondo i suoi familiari, rappresentati dall’avvocato Enrico Ricciuto, la donna non avrebbe avuto problemi di salute. Sabato scorso, però, è deceduta presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove la 37enne era stata trasferita in ambulanza quando le sue condizioni di salute in clinica erano apparse gravi.

Secondo una prima ricostruzione, Vanessa sarebbe stata sottoposta a tre interventi chirurgici: una rinoplastica, una liposuzione e una mastoplastica additiva. Le operazioni di chirurgia estetica sono state eseguite in una giornata per una durata di 5 ore. Sebbene, a detta dei medici, gli interventi siano riusciti perfettamente, la donna sarebbe stata vittima di un collasso. Immediatamente sarebbero partite le operazioni per rianimarla. Mentre è stato allertato il personale del 118. Tuttavia, i familiari nella denuncia hanno segnalato che l’ambulanza avrebbe “impiegato oltre un’ora” per arrivare. La Procura sta cercando di far luce su quanto accaduto.