Ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto di domenica e lunedì. Il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco si terrà in provincia di Napoli a Sant’Antimo, Grumo, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano mentre nel casertano ad Aversa, Casal di Principe e Castel Volturno.

Ultimo giorno di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica e lunedì

Lunedì 24 alle 15 inizierà lo spoglio. Nell’area nord sfida incandescente tra Massimo Buonanno e Nicola Marzocchella a Sant’Antimo.

I due hanno avuto un lieve scarto di preferenze e in queste due settimane in vista del secondo turno non sono mancate le stoccate. Marzocchella ha tacciato Buonanno di portare avanti logica affaristiche; il candidato Pd ha invece accusato il competitor di avere nella sua squadra tutti gli sfiduciatori seriali delle varie amministrazioni santantimesi.

A Grumo Nevano si contendono la fascia tricolore per il centrosinistra Umberto Cimmino e Giuseppe Coppola. Al primo turno ad Aversa, invece, per una manciata di voti non ce l’ha fatta il candidato sindaco Francesco Matacena che ora dunque sfida domenica e lunedì Antonio Farinaro.