Ostruiva le bocchette del resto dei caselli della Tangenziale di Napoli e rubava tutte le monete che rimanevano bloccate all’interno. In questo modo portava a casa ogni giorno più di 100 euro. È questa la truffa scoperta dalla Polizia Stradale.

Napoli. Manometteva le casse automatiche per il pagamento del pedaggio sulla Tangenziale

Protagonista di questa storia un 48enne, che è stato denunciato per truffa e danneggiamento. Le indagini erano state avviate nel mese di dicembre a seguito delle segnalazioni di numerosi automobilisti che, dopo aver pagato il pedaggio, non avevano ricevuto il resto. Il personale della Tangenziale di Napoli Spa aveva così controllato le casse automatiche dei vari caselli e avevano riscontrato numerose manomissioni alle bocchette: non si trattava di malfunzionamenti, ma qualcuno le aveva tappate inserendo calzini e carta. Il motivo era chiaro: bloccare il resto per poi andare a prelevarlo. La situazione è stata così segnalata alla Polizia Stradale.

Gli agenti della sottosezione di Fuorigrotta hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della Tangenziale e hanno scoperto che un uomo, sempre nelle stesse ore notturne o nelle prime ore del mattino, raggiungeva a piedi i caselli e armeggiava con le casse delle piste per il pagamento automatico del pedaggio; la stessa persona era stata ripresa mentre, qualche ora dopo, tornava a prelevare le monete rimaste incastrate. Il bottino è stato quantificato in svariate centinaia di euro. Sulla base degli elementi raccolti i poliziotti hanno identificato il 48enne, che è stato denunciato in stato di libertà e diffidato ad allontanarsi dalla Tangenziale di Napoli.