È morto per un pezzo di pizza andata di traverso. È quanto accaduto nella serata di ieri,lunedì 27 marzo, in via Roma ad Aquino, un borgo di poche migliaia di abitanti in provincia di Frosinone.

Trancio di pizza killer, 27enne muore soffocato davanti ai genitori

Un ragazzo di 27 anni di origini cinese, figlio di noti commercianti che gestiscono un grosso emporio a ridosso del centro cittadino, è deceduto mentre faceva uno spuntino a casa insieme ai genitori. Il giovane stava mangiando un trancio di pizza quando ha cominciato a soffocare, portandosi disperatamente le mani alla gola. Improvvisamente non è riuscito più a respirare, ed è collassato davanti agli occhi dei genitori.

Spaventati, i familiari hanno tentato di liberargli le vie respiratorie, senza però riuscirci, e hanno quindi chiesto aiuto chiamando il 118. Una ambulanza è arrivata sul posto nel giro di pochi minuti, ma non c’è stato niente da fare: il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo della tragedia sono interventi anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per le indagini del caso.