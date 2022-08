NOLA. Tragico incidente questa mattina all’alba a Nola. Una giovane di 23 anni ha perso la vita a seguito dello schianto.

I fatti in via On. Napolitano, all’incrocio con via Nazionale, nei pressi della rotatoria.

Incidente mortale a Nola

La vittima era a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e avrebbe urtato proprio contro la rotatoria. La 23enne sarebbe così stata sbalzata dal motorino per diversi metri andando a schiantarsi vicino a un muretto di un’abitazione. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il conducente dello scooter non avrebbe particolari ferite ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Nola per accertamenti.

La vittima è di San Paolo Belsito. La salma è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, capire perché il centauro ha perso il controllo del mezzo e si sia schiantato poi nella rotatoria.

Sui social già alcuni post di cordoglio per una morte così precoce a soli 23 anni.