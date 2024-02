Una fuga di gas nella cucina dell’appartamento accanto, la terribile esplosione, il crollo della parete della camera da letto. Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, entrambi anziani, sono morti travolti dalle macerie nel letto dove dormivano, nella loro casa sulle pendici del Vesuvio, in via Pisani, a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Torre del Greco, esplosione nella notte per fuga di gas: morti due coniugi

La tragedia si è verificata poco dopo le 23. Gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro “Grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione, confinante con quella della coppia, si è verificata la deflagrazione.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco provenienti da Torre del Greco e Ponticelli con un carro aria e un un’autobotte. Due famiglie che vivono al piano terra dell’edificio sono state sgomberate, l’intera area è stata interdetta dalla Polizia Municipale. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, tempo fa la coppia aveva messo in vendita l’abitazione (una villetta a due piani, divisa da due appartamenti) nella speranza di trovare al più presto un acquirente e avvicinarsi così ai figli, entrambi residenti fuori regione. Una figlia, infatti, vive a Milano.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato con la Scientifica e l’ufficio Tecnico Comunale. Sono in corso le indagini per capire cosa è successo e cosa abbia provocato la fuga di gas.