Una tradizione molto sentita e partecipata a Villaricca quella del Giglio che torna in città.

Il monumento dedicato ai santi Rocco, Gennaro e Maria Ss. dell’Arco, viene fatto “ballare” come si dice in gergo, per le strade del centro storico tra una fiumana di gente.

La festa è stata finanziata dai fondi di Città Metropolitana e la disponibilità del Parroco Don Gaetano Bianco. Un pezzo di storia di Villaricca che torna tra l’entusiasmo di tutti.