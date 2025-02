Teleclub Awards 2025, Borrelli “Personaggio dell’anno”. Premio speciale a Manfredi

Ha vinto Francesco Emilio Borrelli la mela d’oro come “personaggio dell’anno” della decima edizione dei Teleclubitalia Awards 2025, la kermesse promossa dalla nostra emittente per premiare ogni anno le eccellenze del territorio. Al teatro Lendi di Sant’Arpino, davanti a una sala gremita, hanno sfilato professionisti e artisti, giornalisti e politici campani, che ogni giorno, con la loro attività e il loro impegno, danno lustro alla provincia partenopea e all’area a nord di Napoli. Sempre nella categoria “personaggio dell’anno” la mela d’argento è andata a Mena De Mare, mamma di Santo Romano, il ragazzo vittima di una sparatoria avvenuta per futili motivi a San Sebastiano al Vesuvio, mentre sul terzo gradino del podio è salito il comitato Vele di Scampia 167, che da anni combatte contro il degrado del territorio e punta al rilancio della periferia partenopea.

Diversi i premi conferiti fuori concorso. “Premio speciale” al sindaco di Napoli e della città metropolitana Gaetano Manfredi, nominato di recente anche presidente dell’ANCI.

L’artista Ciccio Merolla, che si è esibito sul palco, si è visto consegnare il “premio alla carriera”.