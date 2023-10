Una orribile tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Rivoli questa mattina. A morire per mano del marito, Agostino Annunziata, di 36 anni di Salerno, è Annalisa D’Auria, 32 anni anche lei campana.

Taglia la gola alla moglie poi va a lavoro con la figlia di 3 anni e si uccide

I dettagli che emergono da questa tragica vicenda sono sconvolgenti: l’uomo ha brutalmente ucciso la moglie presso la loro abitazione a Rivoli, nel piemontese, dove la coppia si era trasferita da circa 3 anni. L’uomo ha sgozzato la 32enne con una lama. Un unico colpo che l’avrebbe uccisa in pochi attimi.

Quello che rende questa storia ancor più straziante è la presenza della figlioletta di soli 3 anni, la quale è stata coinvolta in questo dramma. Dopo aver commesso l’atroce crimine, Agostino Annunziata ha portato con sé la bambina sul posto di lavoro, la Massifond di Orbassano. È stato lì che ha preso la decisione tragica e definitiva di suicidarsi, affidando la figlia ad un collega.

I carabinieri della compagnia di Rivoli, sono giunti sul luogo dell’omicidio per le indagini e per far luce sull’ennesimo atto violento contro una donna. Secondo una prima ricostruzione, Annunziata temeva che la compagna lo tradisse con un altro uomo. Le autorità stanno lavorando per comprendere appieno i fatti e fare chiarezza su questa terribile vicenda.