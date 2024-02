Padre e figlio sono stati arrestati dopo un lungo inseguimento con le forze dell’ordine, durante il quale hanno anche speronato una gazzella dei Carabinieri.

Svaligiano appartamento a Casalnuovo, scatta inseguimento coi Carabinieri

I due avevano appena svaligiato un appartamento a Casalnuovo, insieme ad un complice attualmente ricercato. Subito sono stati individuati dai militari di Castello di Cisterna: entrambi erano a bordo di una Fiat Bravo e, quando si sono resi conto di essere stati scoperti, sono fuggiti.

In retromarcia speronano gazzella

L’inseguimento è durato fino a Casoria. Una scena da film quella a cui hanno assistito passanti e automobilisti, tra le strade di Casalnuovo e quelle del comune confinante. Ad un certo punto i ladri hanno fermato l’auto e proseguito la loro corsa in retromarcia, colpendo con violenza la pattuglia. Poi hanno abbandonato la Fiat e sono fuggiti a piedi. Nonostante l’impatto con il mezzo, i Carabinieri si sono lanciati di corsa alle loro spalle, riuscendo a bloccarli. In manette padre e figlio di 52 e 30 anni; dovranno rispondere di furto in abitazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nella loro auto gioielli, orologi e monili vari razziati dall’abitazione di una 33enne di Casalnuovo. Indagini in corso per identificare e rintracciare il complice fuggito.