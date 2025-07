La dea bendata torna a sorridere alla Campania. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 22 luglio, come riportato da Agipronews, sono stati centrati due “5” vincenti, ciascuno del valore di 26.524,86 euro.

SuperEnalotto, sfiorato il 6 ad Aversa: centrato 5 da oltre 26mila euro

Le schedine fortunate sono state giocate ad Aversa, in provincia di Caserta, presso il Bar Tabacchi di via A. Bisceglia 57-59, e a Roccabascerana, nell’Avellinese, al Syria Caffè di via Miranda 85.

Nessun “6” nell’ultima estrazione, mentre il jackpot continua a crescere: per il prossimo concorso, in programma giovedì 24 luglio, il montepremi sale a 29,6 milioni di euro. L’ultima vincita milionaria risale al 22 maggio 2025, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda (BS) centrò il tanto ambito “6”, portando a casa 35,4 milioni di euro.