Scatta stasera Euro 2024 in Germania, con I padroni di casa a dare il via alla manifestazione nella partita inaugurale contro la Scozia. Gli azzurri di Luciano Spalletti cercheranno di difendere il successo ottenuto nel 2021, domani sera esordio in campo per gli azzurri che sfidano l’Albania nella prima gara del nostro Europeo.

La Germania stasera inagura Euro 2024

Europei in Germania al via la fase a gironi con il primo match tra tedeschi e Scozia all’Allianz Arena di Monaco. Azzurri nel Gruppo con la Spagna. Occhi puntati anche sull’Inghilterra e Francia con Germania, Spagna e Portogallo pronte al grande colpo.

L’Italia può far bene, ma il girone sarà durissima e metterà subito alla prova le ambizione degli uomini di Luciano Spalletti. Questa fase dura due settimane e, in particolare, tutti gli occhi sono puntati sul Gruppo B, in cui si affronteranno, tra gli altri, l’Italia vincitrice del campionato 2021 e la Spagna, vincitrice del torneo per tre volte.

EURO 2024 Gironi e tutto ciò che c’è da sapere

GRUPPO A

Germania

Scozia

Ungheria

Svizzera

GRUPPO B

Spagna

Croazia

Italia

Albania

GRUPPO C

Slovenia

Danimarca

Serbia

Inghilterra

GRUPPO D

Polonia

Paesi Bassi

Austria

Francia

GRUPPO E

Belgio

Slovacchia

Romania

Ucraina

GRUPPO F