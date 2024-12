Secondigliano, esplode condotta idrica: evacuate 18 famiglie. Disagi ad Arzano e Casavatore

Esplode condotta dell’acqua a Secondigliano, in via Cupa Vicinale dell’Arco. Evacuate diciotto famiglie. Si apre maxi-voragine nel sottosuolo. Problemi nella fornitura idrica anche nei comuni di Arzano e Casavatore.

Secondigliano, esplode condotta idrica: evacuati quattro immobili. Disagi ad Arzano e Casavatore

Il guasto si sarebbe manifestato questa notte. Sul posto le forze dell’Ordine, gli agenti della polizia locale e i tecnici per verificare le condizioni degli stabili interessati. Al momento sono stati liberati quattro immobili e le strade sono state chiusa alla circolazione. Già a lavoro i tecnici di “Acqua Campania”. Gravi le ripercussioni sulla rete idrica, con interruzioni in diverse strade del quartiere a nord di Napoli e nei comuni limitrofi.

Da pochi minuti sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che accompagneranno le famiglie nelle proprie abitazioni per recuperare i beni di prima necessità. Al momento non si registrano problemi di ordine pubblico ma si è creata una voragine tra due edifici.

“È stato stimato che i lavori di ripristino termineranno nella mattinata odierna – spiega il sindaco di Arzano, Cinzia Aruta – ma che sarà necessaria qualche ora perché l’acqua vada in pressione e raggiunga le abitazioni, soprattutto dei piani più alti. Nel frattempo il Comune sta reperendo autobotti da collocare in punti del centro abitato per consentire ai cittadini un prelievo di piccole scorte. La prima autobotte sarà collocata a breve in via Colombo, area mercatale”.