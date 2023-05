Scopre il marito con l’amante in una stanza d’albergo all’uscita dell’autostrada A1. Per vendetta, danneggia l’auto dell’uomo e della donna. E’ successo a Caianello, nell’alto Casertano. A raccontare la vicenda è Casertace.net.

Violenza nel Casertano, scopre marito con l’amante: finisce in violenza

Il fedifrago è un avvocato con cui la donna tradita ha due figli. La mogli avrebbe seguito l’uomo e dopo averlo pedinato l’ha sorpreso in un albergo in compagnia di un’altra donna. La coniuge dell’avvocato ha deciso di sfogare la sua rabbia sulla macchina del coniuge e dell’amante. Non è chiaro se abbia usato un oggetto contundente e a quanto ammontino i danni provocati.

Il post su Facebook

La vendetta, però, non si è fermata qui. La donna avrebbe anche creato un post su Facebook corredata di foto in cui ha descritto i fatti e le circostanze del tradimento subito. Pentita, avrebbe poi rimosso lo sfogo social poco dopo, il tempo però necessario per farsi leggere da decine di persone e rendere popolare la vicenda. Non si escludono ulteriori colpi di scena: dopo la scoperta della relazione extraconiugale, la donna potrebbe meditare adesso di avviare una causa di separazione.