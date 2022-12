Raffaele Paolo, narcos ritenuto ai vertici del clan Di Lauro e vicino anche al gruppo Rispoli di Secondigliano, è stato arrestato in via Bakù, a Scampia.

Scampia, arrestato il narcos dei Di Lauro: era latitante

Latitante da circa 5 mesi, è stato arrestato in una operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile della Questura di Napoli; non ha opposto resistenza e non era armato. Per le forze dell’ordine si tratta di un pezzo grosso della mala della periferia nord di Napoli, storicamente inquadrato nel clan fondato da Paolo Di Lauro, alias Ciruzzo il Milionario.

Nel gennaio 2003 era stato arrestato con Enrico D’Avanzo, cognato del superboss Di Lauro, e Carlo Niola; i tre, latitanti dal precedente settembre, erano stati scovati in due residence estivi a Terracina. La zona in cui è stato bloccato Paolo oggi è ritenuta sotto l’influenza del gruppo Raia, di recente obiettivo di un blitz della Polizia di Stato.